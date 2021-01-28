BIST 1.498
DOLAR 7,35
EURO 8,92
ALTIN 433,71
HABER /  GÜNCEL
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

İran'dan Türkiye açıklaması: İş birliği hayati öneme sahip

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Abone ol

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Zarif, "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip" dedi.

Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla oluşturulması çok önemli" ifadesini kullandı.

Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu mekanizma daha önce Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da, ürettikleri sahte içkileri 'acı su' parolasıyla satıyorlardı
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
İzmir'deki iş adamı cinayetinde tüyler ürperten ifadeler
Türk SİHA'ları için sevindiren haber! Menzil yükseltildi
Türkiye'den ihracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi
Yunanistan ile anlaşan ABD'den Türkiye sınırına 30 saldırı helikopteri
Aydın'da gelen mesajla şok oldu! Telefon firmasını dize getirdi
Adana'da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Olay TV'nin ortağı Hüseyin Köksal, KRT'yi satın aldı! Medya gündemi hareketlendi
Nihat Özdemir: Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var
Yorumlar 7 yorum