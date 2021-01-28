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Diyarbakır'da cani koca barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürdü

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da şiddet gördüğü için babasının evine giden Süryan B., barışma vaadiyle tekrar eve götüren eşi Mehmet B. tarafından öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan ve Mehmet B.'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği oğlu, baldızı ve yeğeni de yaraladı. Kaçan Mehmet B.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda; iddiaya göre, eşi Mehmet B.'den şiddet gören Süryan B. babasının Hantepe Mahallesi'ndeki evine sığındı. Mehmet B., eve giderek bir daha şiddet uygulamayacağı sözüyle ikna ettiği eşini alarak eve döndü. Süryan B. ile Mehmet B. arasında oğlu Azad, kız kardeşi Fatma S. ve ismi öğrenilemeyen yeğeni ile birlikte evde otururken tartışma çıktı. Silahını çıkaran Mehmet B.; eşi Süryan B., oğlu Azad, kız kardeşi Fatma S. ve yeğenini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süryan B.'nin hayatının kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Süryan B.'nin cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet B.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

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