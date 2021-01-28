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ABD'de atık tesisinde nitrojen sızıntısı 6 ölü 5 yaralı

Anadolu Ajansı

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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ABD basınına yansıyan haberlere göre; Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.

Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken; olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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