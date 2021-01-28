ABD'de atık tesisinde nitrojen sızıntısı 6 ölü 5 yaralı
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.Abone ol
ABD basınına yansıyan haberlere göre; Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken; olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.
Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.