İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok

Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki kanalına konuk olan gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. İsmail Küçükkaya, "Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok" dedi.

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Fox TV'de yıllardır sabah kuşağında yayınlanan Çalar Saat programını hazırlayıp sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki 'Gör Beni' programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın "Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi?" sorusu yanıt verdi.

Küçükkaya, "Sizce geçmeli miydim? Ben tam yaz ayında, ağustosun ortasında yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk beni aradı. 'Neredesin?' dedi. Araba olduğumu ve tatile gittiğimi söyledi. 'Gitmesen, yarın bir görüşelim. Önemli bir konu var. Fatih bırakıyor' dedi. Şentürk bana '2 hafta önce söyledi, aracılar gönderdim. Hiçbiri ikna edemedi, bırakıyor' dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Biz Fatih'le 7 yıldır beraber yapıyorduk. Ben bir kere sabahı seviyorum. İkincisi, alışmışım ve yapıma uygun, bambaşka bir sabah haberi yapıyorum. Ben bunu bırakmak istemedim, ben mutluyum" şeklinde konuştu.

"Fatih Portakal ile kanka değilim"

"Fatih Portakal ile iyi bir ikili gibi gözüküyordunuz, şu anda yapılacak ilk genel seçimde Selçuk Tepeli ile aynı uyumu gösterir misiniz" sorusu üzerine ise İsmail Küçükkaya, "Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok. Birkaç kere Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Şentürk, Fatih ve ben kuru fasulye yemeğe gittik, yılda birkaç kez o kadar. Ben Fatih Portakal'ı severim, 7 yıl boyunca cesur bir şey yaptı. Sonrasında bırakmak istedi, Fatih'le de konuştum. Ama bir karar verdi, kendi kararı. Kanka değiliz ama işini iyi yapma gayreti içinde olan iki gazeteci olarak seçimleri sunduk" ifadelerinde bulundu.