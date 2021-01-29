BIST 1.498
DOLAR 7,37
EURO 8,92
ALTIN 437,41
HABER /  YEREL

Tekirdağ'da duvar yıkıldı altında kalan işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da 6 ay önce evlendiği öğrenilen işçi, tadilat sırasında duvarın çökmesiyle altında kaldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tadilat yapan inşaat işçisi Fehim Özel (45) tadilat sırasında yıktığı duvarın çökmesiyle altında kaldı.

İş arkadaşları tadilat yapılan iş yerine geldiğinde duvarın yıkıldığını ve Özel'in yıkılan duvarın altında kaldığını gördüler ve durum hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.

112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Fehim Özel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayatını kaybeden işçi Fehim Özel'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Okullar 15 Şubat'ta açılmalı mı? Uzmanlar bakın ne diyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok
Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polislere silahlı saldırı
Twitter İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı
Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı
Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da
Dışişleri'nden flaş Suriye açıklaması
Biden'e sunulan Türkiye raporundaki CHP detayı
Yorumlar