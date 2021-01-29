BIST 1.498
DOLAR 7,37
EURO 8,92
ALTIN 437,41
HABER /  YEREL

Sakarya'da nikah konvoyundaki dehşette acı detay! Meğer 1 ay sonra...

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.

Abone ol

Adapazarı'nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca'nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, iş adamının Akyazı Pazarköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. Acılı aile, cenaze eve alındığı sırada gözyaşı döktü. Cinayet kurbanı Atmaca'nın yarın yaşadığı mahallede cuma namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. 2 buçuk yaşında bir çocuğu olan iş adamının 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Eşini evinde son kez gören acılı eşi ise yakınları teselli etti.

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde düğün konvoyunda çıkan tartışma üzerine yaşanan silahlı kavgada Ali Atmaca ile akrabaları Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca silahlı saldırıya uğramış, Atmaca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken yaralanan yeğenleri tedavi altına alınmıştı. Sakarya polisi, cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Paraya para demiyor! Hatay'da salgını fırsata çevirdi gören şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Okullar 15 Şubat'ta açılmalı mı? Uzmanlar bakın ne diyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok
Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polislere silahlı saldırı
Twitter İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı
Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı
Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul'da
Dışişleri'nden flaş Suriye açıklaması
Biden'e sunulan Türkiye raporundaki CHP detayı
Yorumlar