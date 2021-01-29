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İngiltere'den Kıbrıs açıklaması: Formül dikte etmek bize düşmez

İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kıbrıs sorununun çözümü için ‘Kıbrıs’ta formül dikte etmek bize düşmez’ değerlendirmesi yaptı.

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Chilcott, Kıbrıs sorununun çözümü için son dönemde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın gündeme getirdiği 'iki devletli çözüm' formülüyle ilgili “İki tarafa neyin üzerinde uzlaşmaları gerektiğini söylemek bize düşmez” dedi. 

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever imzalı habere göre, adadaki garantör ülkelerden biri olarak Türk ve Rum taraflarının çözüm için ortak zemin bulmalarına yardımcı olmaya çalışacaklarını belirten Chilcott, “Kıbrıs’ta adadaki iki toplumu da memnun edecek ve tarafların üzerinde anlaşacağı bir çözümün, Doğu Akdeniz’deki jeostratejik tabloyu daha iyi bir hale getireceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması

Chilcott, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine “Burada tutumumuz çok açık. Türkiye’nin gelecekte uluslararası savunma sanayi işbirliği için Rusya’yı değil, NATO müttefiklerini ve bir İngiltere Büyükelçisi olarak İngiltere’yi tercih etmesini umuyoruz” diye konuştu.

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