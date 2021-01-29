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Adıyaman'dan yürek yakan haber! Yaşlı adamın evine giren yakınları şok oldu

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Ömer Akarsubaşı, evinde ölü bulundu.

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Yeni Besni Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı’dan haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Akarsubaşı’nı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akarsubaşı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ömer Akarsubaşı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla morga kaldırıldı.

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