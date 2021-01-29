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Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet

“Yasak Elma” dizisinin setinde 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği öne sürülen Talat Bulut, Şimşek’e destek veren bir yazıyı paylaşan ve tacize karşı olduklarını ifade eden 43 kişiden şikâyetçi oldu.

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2018 yılında yaşandığı öne sürülen olay üzerine Özge Şimşek suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yeterince delil bulunamadığı için ‘takipsizlik’ kararı vermişti. Çevirmen Deniz Gedizlioğlu, internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı yazdı, çok sayıda isim de o yazıyı sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre Talat Bulut, Gedizlioğlu’dan ‘aleni hakaret’ suçunu, 43 kişiden ise ‘aleni hakaretin zincirleme biçimde işlenmesi’ suçunu işledikleri gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Bulut’un şikâyet ettiği isimler arasında oyuncular Devin Özgür Çınar, Elit İşcan, sinema yazarı Berke Göl ve çizer Aslı Alpar da var.

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