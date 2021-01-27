Yasak Elma'nın ipini RTÜK çekti FOX'u yakan yatak sahnesi
FOX'un pazartesi akşamları yayınlanan entrikası bol dizisi Yasak Elma'nın 95. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 96. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken dizideki bir sahneye tepki yağdı, RTÜK düğmeye bastı.
Son haftalarda özellikle entrikanın dozunu iyice arttıran FOX dizisi Yasak Elma son bölümüyle olay oldu. Kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi önemli isimleri dahil eden Yasak Elma asıl bombayı sona sakladı ve kadroya genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı da dahil etti.
Bahar karakteri ile dizide fırtınalar estiren Nilperi Şahinkaya'nın da yeni bölümlere dahil olmasıyla entrikanın dozunu ikiye katlandı. Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncunun son bölümde yaptıkları seyirciye pes dedirtti, müstehcen sahne pes dedirtti.
Peki RTÜK'e şikayet yağdıran o sahnede neler oldu birlikte bakalım... Dizide yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Yıldız ve Çağatay, güzel süren evliliklerinin tadını çıkaramadan yine kaos peşlerini bırakmaz. Nurgül’ün tehditlerini Çağatay’a söylemeyen Yıldız, Çağatay tarafından ‘ondan bir şeyler gizlemesinden yorulduğunu’ öne sürerek ayrılık kararı alır.
Yıldız’a bir laf gelmemesi için birkaç ay bekleyeceğini daha sonra hemen boşanacaklarını söyleyen Çağatay, Yıldız’ı orada bırakıp evi terk eder.