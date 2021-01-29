İşte Mahir Ünal'ın CNN Türk'te bahsettiği Erdoğan'ın masasındaki o anketin detayları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün CNN TÜRK canlı yayınında AK Parti'ye ulaşan son anketle ilgili bilgi vermişti. Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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"Türkiye gündem araştırması yaptırıyoruz." diyen Ünal, 2 yıldan beri hiçbir araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oylarında bir azalma olmadığının altını çizmişti. Peki o ankette diğer partilerin oyları nasıl? Mahir Ünal'ın bahsettiği o anketin diğer detayları CNN Türk'te yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önceki gün AK Parti'ye ulaşan son anket oranlarına ilişkin CNN Türk ekranlarında bilgi verdi.

Ünal, AK Parti'nin her ay üç ayrı şekilde ve üç firmaya Türkiye gündemi araştırması yaptırdığını ifade ederek, "2 yıldan beri hiçbir araştırmada, ne cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik oldu. Yani Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor." bilgisini verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan 'ittifak' ve oy oranı açıklaması

İşte o AK Parti'nin yaptırdığı o ankette diğer partilerin oy oranları:

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Gelecek: 0,2

Araştırmada partilerin içinde yer alan isimlere de yer verildi. Ünal, bu araştırmalarda performans değerlendirmeleri, toplumsal olaylar ve bunlarla ilgili halkın algısını da sorduklarını bildirerek, "Burada ilginç bir veri var. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde beğenirlikte 5. sırada. Yani aslında bunun da nasıl bir kriz oluşturduğunu düşünmek lazım. Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52, AK Parti'nin oyu da 42,1 en son yapılan araştırmada." dedi.

AK Parti, ocak ayına ilişkin Türkiye gündemi araştırması Cumhurbaşkanı seçimlerine dair sorular da yer aldı. 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek olsa kime oy verirdiniz?' sorusu vatandaşlara farklı seçeneklerle yöneltildi. Hiçbir farklı seçenekte Erdoğan'ın yüzde 50'in altına düşmediği ankette yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.6

Edinilen bilgiye göre; Örneğin, Erdoğan, Muharrem İnce ve Akşener aday olduğu ilk 3 seçenekte Erdoğan yüzde 53.6, Muharrem İnce yüzde 22.6, Meral Akşener yüzde 12.6 oy aldı.

Diğer bir seçenekte ise Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için nabız tutuldu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin aday olması durumunda çıkan tablodaysa Erdoğan yüzde 58, Muharrem İnce yüzde 24.2, Kemal Kılıçdaroğlu 16 olarak gerçekleşti.