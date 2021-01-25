Metropoll Araştırma yeni anketin sonucunu açıkladı! Erdoğan rakiplerine yine fark attı

Kamuoyu araştırma kuruluşu Metropoll, son anketinde ''Ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?'' sorusuna yanıt aradı. Çıkan anket sonucunda ilk sırada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı. Erdoğan,en yakın rakibine neredeyse 4'e katladı...

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Muhalefetin erken seçim dillendirdiği siyasi ortamda çalışmalarına hız veren anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutuyor. MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketiyle, "En İyi Ekonomi Yönetimi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Erdoğan rakiplerine yine fark attı

Türkiye'de ekonomiyi en iyi hangi lider yönetir sorusunun sorulduğu ankette yüzde 38'lik kesim ülke ekonomisinin daha iyi yönetilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine inanıyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yüzde 2'lik fark var

Erdoğan'ı yüzde 11,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9,7 ile İyi Parti lideri Meral Akşener ve yüzde 7,3 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve yüzde 1,0 ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu izliyor.