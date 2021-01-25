Goldman Sachs açıkladı yeni dolar/TL tahmini konuşuluyor

Dolar/TL kuru tahminleriyle ilgili ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken uyarı geldi. Tahminlerini aşağı yönlü revize eden Goldman Sachs, 12 aylık beklentisini ise 8’den 7,50’ye düşürdü.

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Dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirası tahminlerini revize etti. Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, yakın vadede daha fazla kazanım öngördü.

Goldman Sachs Group Inc. 3 aylık piyasa tahmininde, “Türk Lirası’nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir.” ifadesini kullandı.

3 aylık dolar/TL beklentisi 7,50’den 7’ye düşürdü

Banka, 3 aylık Dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye, 6 aylık beklentisini 7,75’den 7’ye, 12 aylık beklentisini ise 8’den 7,50’ye düşürdü.

Türk lirası dolar karşısında değer kazanan en iyi para birimleri arasında

Türk Lirası, yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalarda dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL Cuma günü 7,4170 seviyesinden kapanırken 6 Kasım'daki rekor düşüşten bu yana Türk Lirası yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.