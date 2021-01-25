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Galatasaray Mostafa Mohamed'le anlaşma sağladı

Mısır basınından KORAON'un haberine göre Galatasaray ile Zamalek transfer görüşmelerinde sona geldi ve taraflar anlaşma sağladı.

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Galatasaray transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferlerinden sonra Galatasaray, 23 yaşındaki Mısırlı forvet Mostafa Mohamed transferinde büyük aşama kaydetti.

1.5 yıllık kiralık
Mısır basınında yer alan habere göre; 48 saat içinde netleşecek şartlar sonrası Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılacak, Sarı Kırmızılı ekibin kasasından 2 milyon dolar bonservis ücreti çıkacak.

101 maçta 34 gol kaydetti
23 yaşındaki Mohamed, kariyerinin tamamını ülkesi Mısır'da geçirdi. 101 maçta 34 gol kaydetti. Milli takım formasıyla ise 4 maça çıktı.

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