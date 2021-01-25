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Rhone derbisinde Lyon beşledi! Saint-Etienne sahaya gömüldü

FRANSA ligindeki Rhone derbisinde Lyon, deplasmanda Saint-Etienne'i 5-0 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1 21. hafta kapanış maçında Saint Etienne ile Lyon karşı karşıya geldi. Zirve yarışından kopmak istemeyen Lyon, rakibini 5 golle geçti ve iki hafta sonra kazandı.

Lyon'a 3 puanı getiren goller, 16', 68' Tino Kadewere, 36', 59' Marcelo ve 82' Denis Bouanga(kk)'dan geldi.

Bu sonuçla Lyon, PSG ve Lille'in arkasında üçüncü sıradaki yerini korudu. Zor günler geçiren Saint-Etienne'nin galibiyeti özlemi 6 haftaya yükseldi.

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