Portekiz'in yeni Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa oldu

Portekiz'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık başı anket sonuçlarına göre, 2016'dan bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa kazandı.

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Portekiz resmi televizyonu RTP'nin verdiği anket sonuçlarında, 7 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 57 ila 62'sini alacağı belirtilen 72 yaşındaki De Sousa 5 yıl daha görevde kalacak.

Ülkede mevcut durumda ana muhalefette olan Sosyal Demokrat Partinin (PSD) bir dönem (1996-1999) başkanlığını da yürüten De Sousa, 2016'da PSD'nin adayı olarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten, sol görüşlü Sosyalist Partinin (PS) adayı Ana Gomes ise oyların yüzde 13 ila 16'sını alacağı tahmin ediliyor.

De Sousa, anketlerin öngördüğü gibi oyların yarısından fazlasını alırsa ikinci tura gerek kalmadan yeniden cumhurbaşkanı seçilecek.

Aksi taktirde en fazla oyu alan iki adayın katılımıyla 14 Şubat'ta ikinci tur seçim yapılacak.

10 milyon 865 bin seçmen oy kullandı

Bu arada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son iki haftadır en yüksek vaka ve ölümün yaşandığı Portekiz'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 10 milyon 865 bin seçmen kayıtlı oldu.

Sağlık Genel Müdürlüğü, son 24 saatte COVID-19'dan can kaybının 275 olduğunu açıklarken, bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 2 binden fazla oy kullanma merkezinde yerel saat ile 08.00 ile 19.00 (TSİ 11.00-22.00) arasında oy kullanıldı.

Koronavirüse karşı önlemler alındı

Sandık başlarında COVID-19'a karşı önlemler alan hükümet, 337 bin 100 maske, 134 bin 840 çift eldiven, 67 bin 120 yüz koruma maskesi, 101 bin 842 hijyenik el jeli paketinin bulunduğu 120 tonluk malzeme dağıttı.

Portekiz'de 2016'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 48,84 olurken, salgından dolayı bu seçimlerde katılımın daha da düşmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı saat 16.00 itibariyle katılım oranını yüzde 35,44 olarak açıkladı.