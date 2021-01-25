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Son dakika benzin fiyatlarına zam geliyor! Pompaya yansıyacak mı?

Benzin fiyatlarına son dakika zam geliyor.. Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam bekleniyor.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika zam kararı açıklandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Fiyat artışının, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor. Ancak kesin bir bilgi değil...

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Güncel fiyatlar
Zammın pompaya yansıması durumunda, benzinin litresi İstanbul'da 7,25 liradan 7,33 liraya, Ankara'da 7.28'den TL'den 7.36 TL'ye, İzmir'de 7,32 liradan 7,40 liraya çıkacak..

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