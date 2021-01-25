BIST 1.542
DOLAR 7,38
EURO 8,98
ALTIN 439,83
HABER /  GÜNCEL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak! Konuşalım diye eve çağırıp...

Konuşma bahanesiyle eski sevgilisini eve çağıran adam, genç kadını darp ettikten sonra banyoya kilitledi. Genç kadın, iki gün boyunca aç susuz kaldı. Yaşadıklarını kaldıramayan mağdur kadın intihar girişiminde bulundu.

Abone ol

31 yaşındaki Erdıana A., ayrıldığı 31 yaşındaki eski sevgilisi Feyzullah U., ile görüşmeye devam ediyordu. Bir gün genç adam, Erdıana A.'ı konuşmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Konuşma teklifini kabul eden talihsiz kadın, Feyzullah U.'nun evine gittikten tartışmaya başladılar. Sinirlenen adam, darp ettiği Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kırdı.

İki gün boyunca banyoya kilitleyip aç bıraktı

Sabah'ın haberine göre, eve kitlenen genç kadın, telefonu kırıldığı için kimseden yardım isteyemedi. Son çare pencereden sesini duyurmaya çalıştı. Başarılı olamayan Erıana A., eski sevgilisi tarafından banyoya kilitlendi. İki gün boyunca kilitli tutulan genç kadın aç bırakıldı. İki günün sonunda acımasız Feyzullah U., yemek ve içecek vermek için genç kadını çıkardı.

Sürekli dayak atıp cinsel ilişkiye zorladı, intihara kalkıştı...

Bu süreç boyunca sürekli olarak darp edilen Erıana A., uykusundan "kalk kocana böyle mi karılık yapıyorsun" diyerek kaldırıldı. Sözlerin ardından Feyzullah U., birlikte olmak için genç kadını zorladı. Ertesi gün evden kaçan Erıana A., yaşadığı korku dolu günlerin sonucu olarak intihar etmeye karar verdi. Genç kadın arkadaşına mektup yazarak durumu belirtti.

Seni gerçekten terbiye edene kadar bırakmayacağım

Arkadaşı intihar mektubunun ardından durumu derhal emniyete bildirdi. Polis, genç kadının intiharına engel oldu. İfadesi alınan Feyzullah U., sevgili olduklarını, bir süredir aynı evde kaldıklarını, tartıştıklarını vurduğunu, ona "bir hafta benimlesin seni gerçekten terbiye edene kadar bu evden bırakmayacağım" dediğini, banyoyu kirli bıraktığı için bir süre paspasın üzerine oturttuğunu iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

26 yıl 5 ay hapsi isteniyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasından, Feyzullah U., hakkında 'Cinsel Saldırı' ve diğer suçlarda 26 yıl 5 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersin Destanoğlu-Halil Akbunar pozisyonuna penaltı değil diyen tek kişi
TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den aşı açıklaması: İnsanlar güvende olamazlar
MHP’li Semih Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e sert tepki! Davutoğlugiller kulağına üflemiş
Alex de Souza paylaştı! Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı
HDP'li Hasip Kaplan'dan tepki çeken Erdoğan tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı
Dikkat çeken rapor! Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 42 azaldı
Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! Hangi şehirde kaç kişi aşı oldu canlı yayın
Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti
Yorumlar