HDP'li Hasip Kaplan'dan tepki çeken Erdoğan tweeti

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" tweeti sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından skandal bir tweet paylaştı. Görev yaptığı dönemde TBMM kürsüsünde bardak kıran konuşmasıyla hatırlanan Kaplan, yine provokatif konuşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kaplan, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerine yer verdi.

Tepki çeken Kaplan'ı çok sayıda kullanıcı eleştiri yağmuruna tuttu. Paylaşımın altına Erdoğan'ı destekleyen yorumlar geldi.

Prof. Mustafa Bedirhan'ın "Çok yakında rabbim helvani yemeyi nasip etsin. Ama Fatiha bekleme." paylaşımına Kaplan, Helvam boğazında düğümlenir" diye yanıt verdi.

Tepki yorumları yağdı