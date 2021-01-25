BIST 1.557
DOLAR 7,38
EURO 8,99
ALTIN 439,28
HABER /  HDP
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

HDP'li Hasip Kaplan'dan tepki çeken Erdoğan tweeti

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" tweeti sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Abone ol

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından skandal bir tweet paylaştı. Görev yaptığı dönemde TBMM kürsüsünde bardak kıran konuşmasıyla hatırlanan Kaplan, yine provokatif konuşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kaplan, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerine yer verdi.

Tepki çeken Kaplan'ı çok sayıda kullanıcı eleştiri yağmuruna tuttu. Paylaşımın altına Erdoğan'ı destekleyen yorumlar geldi. 

Prof. Mustafa Bedirhan'ın "Çok yakında rabbim helvani yemeyi nasip etsin. Ama Fatiha bekleme." paylaşımına Kaplan, Helvam boğazında düğümlenir" diye yanıt verdi.

Tepki yorumları yağdı

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı
Dikkat çeken rapor! Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 42 azaldı
Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti
İzmir'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Danimarka'daki cami saldırısını kınama
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması: 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı
Ahmet Hakan yazdı: Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet
Antalya'da yaşadığı evi ateşe verdi! Kapısına not yazıp kaçtı
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor! İşte Ankara'dan son kulis bilgisi
Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna büyük tepki: Getir götürünü yaparsın
Yorumlar 3 yorum