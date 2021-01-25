Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmeler sürüyor. Galatasaray son olarak 6 milyon Euro ve bir futbolcu önerdi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti.

Sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro olan ilk önerisini, 6 milyon Euro artı bir futbolcu olarak yeniledi. Medipol Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Turuncu-lacivertliler 10 milyon Euro ve Emre Kılınç'ı istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.