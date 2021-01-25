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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmeler sürüyor. Galatasaray son olarak 6 milyon Euro ve bir futbolcu önerdi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti.

Sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro olan ilk önerisini, 6 milyon Euro artı bir futbolcu olarak yeniledi. Medipol Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Turuncu-lacivertliler 10 milyon Euro ve Emre Kılınç'ı istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

Fatih Terim, dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Pürüzler olmasaydı da daha önce gelseydi keşke Onyekuru. Önemli katkısı olacaktır. Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum. Büyük bir bölümünün sonradan Galatasaray'a önemli ekonomik katkılar sağlayacak yaşta olması gerekiyor. Herhangi bir yaş bazı için söylemiyorum. Bazen yaş almışlar da çok faydalı oluyor. Genel felsefemi söylüyorum. Halil ve Onyekuru genç yetenekler. Bir an önce hazırlamak dileğimiz."

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