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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Danimarka'daki cami saldırısını kınama

Erbaş, paylaşımında, "Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

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