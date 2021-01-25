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Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna büyük tepki: Getir götürünü yaparsın

Futbolun usta isimleri Burak Yılmaz'ın Mesut Özil için ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' sözlerine öfke kustu.

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Futbol hayatına Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de devam eden Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için renklerine bağladığı Mesut Özil transferi için yaptığı yorum büyük tepkiyle karşılandı. Burak Yılmaz, ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' şeklinde yorumda bulundu.

Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı yorumla herkesin eleştirisine maruz kaldı. Twitter'da Burak Yılmaz TT olurken futbolseverler golcü futbolcunun Mesut Özil'e milli takım üzerinden göndermede bulunmasını haksız bir eleştiri olarak yorumladı. İşte Burak Yılmaz'a olan tepkiler...

Ahmet Çakar: Burak Yılmaz, Mesut Özil hakkında söyledikleriyle kendini rezil etmiştir. Burak Yılmaz, sen Mesut Özil'in ancak yancısı olur, getir götürünü yaparsın. Duştan sonra havlusunu verirsin. Oynadığı takımların soyunma odasına sadece su vermek için girebilirsin. Kazandığı kupalara ancak cilalamak için dokunursun.

Abdülkerim Durmaz: Burak Yılmaz, son derece cahil bir çocuktur. 7 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahiptir, cezai ehliyeti olmayan çocuktur. Mesut Fenerbahçe'ye değil başka takıma gelse bunları söylemezdi. Fenerbahçe kompleksi olan cahil ve cezai ehliyeti olmayan birisidir.

Rıdvan Dilmen: Mesut'un Londra'nın merkezinde Filistin ile ilgili konuştuğunda Burak 'Seninle gurur duyuyorum Mesut' demişti. Onu deyip, bunu demek olmuyor. Biz bir İslam ülkesiyiz. Mesut Özil'in Filistin konusunda, Uygur Türkleri konusundaki duruşu çok önemliydi. Mesut Özil'İn Türkiye'ye gelmesinin nedeni, burada sevdiği büyükler vardı. Türkiye ve Fenerbahçe, Mesut Özil için gereğini yaptı, Fenerbahçe de Mesut Özil için bir şanstır. Mesut Özil'i ABD'den de isteyenler vardı, Sevilla'nın istediğini de ben biliyorum. Bonservisi elinde olan Mesut'u kim almaz? Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir. 12 milyon pound kazanıyordu Arsenal'de. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına.

Emre Bol: Milli Takımı’n en sıkıntılı olduğu dönemler Burak’ın olduğu dönemlerdir. Hangi dönemler? İşte içerde kumar partilerinin olduğu dönemler, birbirlerinin ağzına silah sokulduğu dönemler, prim pazarlıklarının yapıldığı dönemler. Bunun adı kıskançlık, edepsizlikten başka bir şey değildir! Sanane ya sanane! Mesut napsaydı senin gibi sürekli formaları mı öpseydi şak şuk şak şuk?

Beyaz TV'ye "Burak özelinde konuşmayalım" diyen Ali Koç, "Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. Eminim kendi de yatarken üzülmüştür, gereksiz. Bir yıpratma çalışması var. Sağlık olsun. Bunlar Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır, motive edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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