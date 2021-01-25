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Sinop'ta karayolunda yürüyordu! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

SİNOP’ta otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Sinop-Gerze Karayolu’nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Gerze’den Sinop istikametine seyreden Deniz K. yönetimindeki 57 AAS 777 plakalı otomobil, yaya yolunun 15 metre gerisinde karayolunda yürüyen Mehmet Çavdar’a (55) çarptı. Kazanın etkisiyle yaya yoluna düşen Çavdar, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın ön farının yerinden çıktığı, ön camda kırıklar oluştuğu görüldü. Sürücü Deniz K., gelen jandarma ekiplerince Gerze İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldü. Çırnık köyünden olduğu öğrenilen Çavdar’ın cenazesi ise Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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