Trükiye gazetesi yazarı Fatih Selek'ten ODATV'nin fitne haberine tepki

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, dolar kuru düşmesine rağmen fiyatları indirmeyen fırsatçı firmalara tepki gösteren Türkiye gazetesinin manşet haberini çarpıtan ODATV'yi mikserlikte suçladı.

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Dolar kurundaki düşüşe rağmen fiyatları indirmeye fırsatçıları gündeme getiren Türkiye gazetesinin haberini ODATV çarpıttı, "Türkiye gazetesi hükûmete bu kez manşetten vurdu" diye yazdı.

Süleyman Özışık ve Fuat Uğur'un ile kendisinin vatandaşın ekonomik problemini dile getirdiği yazılarını cımbızlayan site "Biden geldi, Erdoğan'a muhalif oldular" diye akıllara zarar bir yazı yayınladı.

Bu duruma isyan eden gazetenin yazarlarından Fatih Selek, bugünkü köşe yazısında karanlıklar odası diye nitelediği ODATV'nin mikserliği görev edindiğini yazdı. Selek şu ifadelere yer verdi:

"Ne yorum yapacağımı, hangi "sövgü" dolu cümleler kuracağımı bilemedim!

Aynı karanlıklar odası Yücel Koç'un "İktidara ölümüne düşman eski Türkiye tetikçileri, iktidara yakın bir ismin en ufak bir eleştirisini görmeyedursun... 'Yandaş falanca kişi iktidarı bombaladı' manşeti hazırda duruyor. Onların bunu yapması normal elbette... Tuhaf olan, iktidara yakın kitlenin bu tetikçilerin gazına gelmesi" yazısını es geçti. Çünkü işlerine gelmedi.

Ne vakit vatandaşın bir problemini dile getirsek, "hükûmeti vurdu, bilmem kimi hedef aldı" diye haber yapıyorlar. Daima olumlu yanını görsen de bu defa "yandaş, yalaka, yazmıyor" diyorlar.

İnsanın canını sıkan elbette onların ne yazdığı değil. Çünkü vazifeleri bu. İnsanı üzen kimi çevrelerin onların yazdığı saçmalıklara göre muhakeme etmesi!"