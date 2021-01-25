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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi duyuran Lopez Obrador, "Kovid-19'a yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ancak tıbbi tedavi görüyorum. Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte aşacağız. Dr. Olga Sanchez Cordero her gün neler yaptığımızı, beni temsil ederek sizi bilgilendirecek." ifadelerini kullandı. 

Lopez Obrador, Ulusal Saray'dan kamuoyuyla ilgili sorunları takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Örneğin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşme yapacağım. Çünkü dostluk ilişkilerimizden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var." dedi. 

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 752 bin 347 kişi salgına yakalanırken, Kovid-19 nedeniyle 149 bin 84 kişi yaşamını yitirdi.

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