BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

Anadolu Ajansı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.

Abone ol

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre; önceki gün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Bu kapsamda; 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Şirket, roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor; projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Meksika'nın ABD sınırında yanmış 19 ceset bulundu
Hatayspor konuk olduğu Gaziantep FK'den puanı 90+8'de kaptı
Meteorolojiden hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına uyarısı
Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması
Aşı krizi büyüyor! AB ülkeleri dava açabilir
Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen koronavirüs mesajı paniğe neden oldu
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ocak Pazar)
Denizlispor'a bir darbe de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ten geldi
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Yorumlar 1 yorum