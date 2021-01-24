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HDP'den skandal Esenyurt açıklaması: Her türlü hukuki işleme başvuracağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte çalışması yapıldığı sırada binanın duvarlarında asılı olan terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü PKK paçavraları ortaya çıkmış; terörle mücadele ekipleri de gece yarısı binaya operasyon düzenlemişti. HDP İstanbul İl Örgütü, yapılan baskını kınayarak skandal bir açıklama yayımladı.

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İSTANBUL'da Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte çalışması yapmıştı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri, ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

PKK paçavraları da ele geçirildi

Yapılan aramalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

"Parti binamızın kapısı koçbaşı ile kırılmış"

"Yapılan operasyonu kabul etmiyoruz" diyen HDP İstanbul İl Örgütü, "Parti binamızın kapısı koçbaşı ile kırılmış, ilçe eş başkanlarımız Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alınmıştır. Yapılanları en sert biçimde kınıyor ve gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz" denildi.

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