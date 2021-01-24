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ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları artışıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili kapsamlı şikayetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Kulislere yansıyan habere göre Erdoğan'ın ''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dediği öğrenildi.

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Son zamanlarda mutfak alışverisi için marketlere gidenler zamlı fiyatlarla karşılaşıyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar birçok üründe dikkat çeken oranda fiyat artışının olduğu görünüyor.  Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi. Ayrıntıları CNNTÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun anlattı.

CNNTÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun'un gündeme ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikli talep kredi taksitlerinin bir yıl ertelenmesi, uzun süre kapalı kalan dükkanlar nedeniyle gelir elde edemiyoruz, krediler de ertelensin talebi var.

Doğrudan nakit desteği sürsün talebi var. Bunun dışında doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin talebi var. Kafe ve restoranlar HES kodu ile açılsın önerisi geldi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlanması istendi. Prim borçlarının da görüşülmesi istenen talepler arasında. TESK Başkanı Palandöken bizzat kendisi iletti bu talepleri. Taleplerin kabinede ele alınacağı ifade edildi. İlgi bakanlıkların incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı gerçekleşmesi beklentisi var.

Fahiş fiyat artışları

Özellikle son günlerde bazı ürünlere yönelik olarak misal zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması, yumurta gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı vardı. Başka ürünlerde de var aslında bir taraftan denetimler sürüyor. Bu ürünlere ilişkin genel kapsamlı şikayet iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız dediği öğrenildi. Bu konuyla başka ne gibi adımlar atılabilir, denetimlerin sıklaşması mı olacak yeni ek çareler gelecek mi bu konuda önemle takip ettiğimiz başlıklar arasında."

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