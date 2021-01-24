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İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tüyosu! Tarih verdi 100 lira üzerine koyacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın borcu olana, nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tüyosu geldi. Memiş, gram altın fiyatlarının yaz aylarında üzerine 100 lira koyacağını öne sürdü.

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Koronavirüs salgının en azgın dönemlerinde rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını ihya eden altın, son dönemde ışığını iyice yitirdi. Bu düşüşe  sebep olarak ise aşı çalışmalarında gelinen nokta gösteriliyor.. Peki altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte gibi gelişmeler olacak?  Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım düşünenlere, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

"Şimdiden kenara koyun''
Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

"Düğün sezonunda artış bekliyoruz''
Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

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