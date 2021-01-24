BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi! Gözaltına alınanlar var

Anadolu Ajansı

 GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde 506 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi'nde H.F ve S.F'nin adresinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 506 litre kaçak içki, 1000 litre etil alkol, 102 litre üzüm şarabı, 3 huni ve 306 kullanılmış boş şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.F ve S.F'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa'da yeni transfer Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı
Mesut Özil 3,5 yıllığına resmen Fenerbahçe'de! "Rüya gerçek oldu"
Şırnak'ta 2 gün önce kaybolan Orhan Ağnir'den halen bir haber yok!
Datça'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu
Konya'da yaşandı! Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü
Konyaspor-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2021
Denizli'de can çekişen oğlunu kucağından bırakmadı katil ağabey sadece izledi yürek yakan görüntü
Yılın ilk atamasında tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı
Yorumlar