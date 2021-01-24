BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Datça'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor.

Abone ol

Knidos Antik Kenti yakınlarındaki İskandil Burnu açıklarında, 4,5 metrelik bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

Denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışması başlatıldı.

Kocabaş, helikopterle havadan, bölgeye sevk edilen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekiplerince de denizden aranıyor.

Kurtarılan 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da sistemi kurdu ısınmayı bedavaya getirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pendik’te polis çam ağaçlarının altına gizlenmiş bonzai ele geçirdi
Konya'da yaşandı! Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2021
Denizli'de can çekişen oğlunu kucağından bırakmadı katil ağabey sadece izledi yürek yakan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü! Acı haber aileye ulaştı
Survivor Duygu kimdir 2021 yaşı kaç Duygu Serap Salman evli mi?
Konya'da gol sesi çıkmadı! İttifak Holding Konyaspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Mardin'de PKK'nın ilk bebek katliamıydı 34 yıl önce ölen siviller anıldı
Meteoroloji'den korkutan rapor tehlike çanları çalıyor! Türkiye'de 198 noktada...
Yorumlar