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Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü! Acı haber aileye ulaştı

HAKKARİ’de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Acı haberi alan anne ve ağabey büyük üzüntü yaşadı.

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Şehit Piyade Er Selim Gedik’in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne Ülviye Gedik ve ağabeyi Cengiz Gedik’e acı haberin verilmesinin ardından binaya Türk Bayrağı asıldı. 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Selim Gedik’in şehit olması üzüntü yarattı. Selim Gedik’in şehit olduğunu öğrenen vatandaşlar, aileyi ziyaret etti. 

Ailenin komşusu Emin Hıraç, “Milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah.” dedi. 

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Usta, “Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu iyi bir kardeşimizdi. Allah’tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük, vatan, millet sağ olsun.” diye konuştu. 

Selim Gedik’in cenazesinin yarın evlerinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.  

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