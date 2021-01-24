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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisindeki sarı kırmızılı ekip, yarıştan kopmamak için Malatya'da 3 puan kazanmak amacıyla sahaya çıkacak.

19 karşılaşmada  27 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise 9. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

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