Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu.Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisindeki sarı kırmızılı ekip, yarıştan kopmamak için Malatya'da 3 puan kazanmak amacıyla sahaya çıkacak.
19 karşılaşmada 27 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise 9. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel