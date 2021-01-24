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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak yeni plan devrede

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına inmesiyle birlikte gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu sonrasında kısıtlamaların gevşetilmesi, cafe, restoranların açılması ve haftasonu sokağa çıkma yasağının revize edilmesi ihtimali var.

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Kabine Toplantısı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarının devam ettiği ülkemizde, hafta sonu kısıtlamalarının ne zaman biteceği ve kapalı olan birçok işletmenin ne zaman açılacağı merak konusu. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kaldırılıyor mu? İşte koronavirüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine toplantısı ne zaman, kaçta başlıyor: Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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