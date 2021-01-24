Gemiden kaçırıldı! Elektrik teknisyeni Gökhan Burhan'ın ailesi iyi haberler bekliyor

NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemide, rehin alınan 15 personelden biri de Gökhan Burhan... Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Burhan’ın gemide 2 ay önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı bildirildi. Gökhan Burhan’ın ailesi, iyi haberleri bekliyor.

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Nijerya açıklarında ‘M/V Mozart’ isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı.

Rehin alınan personelden birinin Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Pazaryeri ilçesi oturan Gökhan Burhan’ın ailesinin rehin haberi üzerine endişeli bekleyişi başladı.

Burhan’ın 2 ay önce gemide elektrik teknisyeni olarak göreve başladığı bildirildi. Gökhan Burhan’ın eşi Nadire Burhan gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.