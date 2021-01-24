Nijerya'da korsan saldırıya uğrayan Türk gemisi ile ilgili son durum! Liman'a ulaştı

NİJERYA açıklalarında saldırıya uğrayan geminin Gabon’un Gentil Limanı’na ulaştığı açıklandı. Gemiyi Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği personeli karşıladı.

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Saldırıya uğrayan M/V Mozart adlı gemi, Gabon’un Gentil Limanı’na ulaştı. Gemiyi Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği personeli karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da tekne personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

Afrika ülkeleri alarma geçirildi

Dışişleri Bakanlığı, tüm Afrika ülkelerinde bulunan dışişleri mensuplarını alarm durumuna geçirdi. Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız’a gemiyi karşılaması için talimat verildi.

Azerbaycan'dan başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi. Jeyhun Bayramov Azerbaycanlı diplomatların da mürettebatın sağ salim evlerine kavuşmaları için devrede olduğunu söyledi.

Mühendisin cenazesi alındı

Korsanların geride bıraktıkları 3 personel gemiyi Gabon’un Gentil Limanı’na ulaştırdı. Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği görevlileri gemiyi limanda karşıladı. Mürettebata burada ilk tıbbi müdahale yapıldı. Hayatını kaybeden 2. Mühendis Farman Ismayilov’un cenazesi gemiden alındı.