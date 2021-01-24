Karne sorgulama nereden yapılır 2021 MEB TC ile giriş

Milyonlarca öğrenci için birinci dönem yarıyılı başladı. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler E Okul VBS giriş aracılığıyla karne notu sorgulama ve ortalama hesaplama ekranını kontrol ediyor. Peki E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2021 giriş nasıl yapılır, karne sorgulama nereden yapılır?

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MEB'in yaptığı son açıklamaya göre birinci dönem karneleri e karne üzerinden veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci E Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden E-karne görüntüleme yapabilecek. E Okul VBS giriş ekranı ile karne notları, not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem e okul üzerinden yapılacak. Peki E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2021 giriş nasıl yapılır, karne sorgulama nereden yapılır?

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS girişi nasıl yapılır:

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



E-OKUL giriş takdir-teşekkür hesaplama nasıl olur:

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.