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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında Uğur Mumcu'yu andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırıyla öldürülmesinin 28. yılında, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığıyla karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

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