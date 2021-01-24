Murda kimdir gerçek adı ne Murda kaç yaşında?

Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jürilerinden biri olan Murda merak konusu oldu. Özellikle Ezhel ile birlikte seslendirdiği Aya isimli şarkısı rap tutkunları tarafından çok beğenilen Murda'nın gerçek adı ne, aslen nereli ve eşi kimdir soruları merak edildi.

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O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden biri olan Murda merak konusu oldu. Müziğe Hollanda’da başlayan ve İspanya’da sürdürmeyi planlayan ancak Türk şarkıcı Ezhel ile kesişince Türkiye macerası başlayan Murda'nın gerçek adı Önder Doğan'dır ve 37 yaşında. Bir kız çocuk babası olan Murda'nın eşi ise merak konusu oldu.

MURDA kimdir: Önder Doğan, bilinen sahne adıyla Murda, 30 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne ve babasının işleri nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye’de geçiren Murda, uzun süredir müzikle uğraşıyor.

Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı hip-hop sanatçısı ile çalışmalar yapan Murda, Ezhel ile tanışmasının ardından müzik çalışmaları için rotasını Türkiye'ye çevirmiştir. 2008 yılında ilk EP'sini hazırladı.

2015'te çıkardığı parçaları daha sonra bir albümde birleştiren Murda son olarak “Nereye Kadar” isimli parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Ezhel ile birlikte seslendirdikleri video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanan Aya isimli şarkısı 107 milyonun üzerinde izlenmiştir.

Albümleri:

Baba – 2019

Doğa – 2020

Single’ları:

Big Money – 2020

AYA – feat Ezhel – 2019

EH BABA – 2020

Boynumdaki Chain – feat Ezhel – 2019

Nereye Kadar – 2019

Bi Sonraki Hayatımda Gel – feat Ezhel – 2020