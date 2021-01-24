Çorum'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi

ÇORUM'da 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi vatandaş, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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Kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da, iddiaya göre sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsünden bıçaklandı.

Ameliyata alındı

Talihsiz adam, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kurtarılamadı

Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.