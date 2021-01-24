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Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi" denildi.

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