Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi" denildi.
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/nGWU4I39zV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021