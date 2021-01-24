Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP'den ayrılıp yeni parti kurması netleşen Muharrem İnce ile ilgili çok konuşulacak yoruma imza attı. Bayraktar, İnce'yi Atatürk, Menderes, Özal ve Erdoğan ile aynı müstesna listesine aldı.

Abone ol

Aktif siyasetten elini eteğini çeken Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Bayraktar, geçen ay sosyal medyada “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!” mesajını paylaşmıştı.

İnce mesajı

Erdoğan Bayraktar yeni yaptığı paylaşımda ise yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'ye değindi. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin İyi günlerini yaşayıp sonradan ortaya çıkarak varlık göstermek çok zor. Ancak mefluç olmuş yapıların içinden bir huruç hareketi ile “VATAN” diyerek canını dişine takanlar müstesna; Atatürk, Menderes,Özal ve Erdoğan gibi, Muharrem İnce bir nebze benziyor."