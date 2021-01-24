Meteorolojiden son dakika uyarısı! Sıcaklık birden 0 derece düşecek İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada kar yağışının geri döneceğini açıkladı. Salı günü İstanbul'da 15 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar çarşamba günü kısa süre içinde 5 dereceye düşecek. Ardından da kar gelecek... İstanbul bu gece için İstanbul'a sarı alarm verdi...

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Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak.

Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak.

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek.

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.