Meteorolojiden son dakika uyarısı! Sıcaklık birden 0 derece düşecek İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada kar yağışının geri döneceğini açıkladı. Salı günü İstanbul'da 15 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar çarşamba günü kısa süre içinde 5 dereceye düşecek. Ardından da kar gelecek... İstanbul bu gece için İstanbul'a sarı alarm verdi...Abone ol
Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak.
Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak.
Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek.
Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.
İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı geldi
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı. Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.