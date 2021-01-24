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Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a bağış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatatasaray'ın bağış kampanyasına katkıda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu bağış kampanyasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"Tüm Galatasaraylıları davet ediyorum"
İmamoğlu, bağış makbuzunu sosyal medya hesabından paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’umuzun güzide kulübü Galatasaray’ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum."

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