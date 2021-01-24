BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  GÜNCEL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Tekirdağ'da ekmek fırınında korkunç olay! Feci şekilde can verdi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, ekmek fırınının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci (69), yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci, henüz bilinmeyen nedenle yük asansörünün altında kaldı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Demirci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Demirci, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsan saldırısına uğrayan geminin kaptanıyla telefonda görüştü
Sakarya'da kısıtlamada yakalanan sürücüden polise: Yaz kardeşim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi
Maltepe'de yangın korkuttu: Mahalleli geri dönüşüm deposu sahibine saldırdı
Meteorolojiden kar uyarısı, hafta boyunca sürecek
Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 15 gemici kaçırıldı
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifaka şartlı yeşil ışık
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı
Caner Erkin ile Elneny'den Beşiktaş'a moral bozan haber
Yorumlar