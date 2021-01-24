Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsan saldırısına uğrayan geminin kaptanıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında Türk gemisinin korsanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin, geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.