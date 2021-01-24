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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsan saldırısına uğrayan geminin kaptanıyla telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında Türk gemisinin korsanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin, geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

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