Denizli'de ikinci kez aynı yüksek gerilim hattına çıktı! Feci şekilde hayatını kaybetti

DENİZLİ'de daha önce yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıkan kişi müzakereci polis yoluyla ikna edilmişti. Yeniden aynı yüksek gerilim hattına çıkan şahıs, bu kez akıma kapılarak feci şekilde can verdi.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mehmet Taşkın (44), aynı yüksek gerilim hattına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri Taşkın’ı ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın’ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Daha önce de yüksek gerilim direğine çıkmıştı

Yaklaşık 1 ay önce alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü 44 yaşındaki Mehmet Taşkın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkmıştı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.