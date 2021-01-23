BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL

Denizli'de ikinci kez aynı yüksek gerilim hattına çıktı! Feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de daha önce yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıkan kişi müzakereci polis yoluyla ikna edilmişti. Yeniden aynı yüksek gerilim hattına çıkan şahıs, bu kez akıma kapılarak feci şekilde can verdi.

Abone ol

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mehmet Taşkın (44), aynı yüksek gerilim hattına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri Taşkın’ı ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın’ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Daha önce de yüksek gerilim direğine çıkmıştı
Yaklaşık 1 ay önce alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü 44 yaşındaki Mehmet Taşkın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkmıştı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den 4 buçuk yıllık sözleşme! Bright Osayi-Samuel resmen açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Türkiye'de iller bazında aşı dağılımı
Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 15 gemici kaçırıldı
Göztepe PAOK'un 26'lık yıldızını kadrosuna dahil etti
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı özet ve golleri
İngiltere'de bir günde Kovid-19'dan rekor can kaybı
İl sayısı 7'ye çıktı! Diyarbakır'da bir kişide mutasyon koronavirüs tespit edildi
Meteorolojiden kar uyarısı, hafta boyunca sürecek
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ocak 2021)
Yorumlar