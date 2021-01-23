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Fenerbahçe'den 4 buçuk yıllık sözleşme! Bright Osayi-Samuel resmen açıklandı

Fenerbahçe bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Bright Osayi-Samuel'in transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp sağlık kontrolleri sonrası Samuel'in 4 buçuk yıllık sözleşmeye imza atacağını paylaştı.

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Sarı lacivertliler, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Mesut Özil ve Attila Szalai’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılacak olan Diego Perotti’nin yerini Bright Osayi-Samuel ile doldurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."

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