Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'de 21'inci haftada Başakşehir, Rizespor'u ağırladı. 48'de penaltı golüyle öne geçen Rizespor'a Başakşehir cephesinden 68'de Mehmet Topal'la yanıt geldi. Geriye kalan dilimde eşitlik bozulmadı. 21'inci hafta itibarıyla Rizespor 25 puana yükselirken Başakşehir hemen gerisinde kaldı. Son şampiyon haftayı 24 puanla kapadı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadelede iki takım da 3 puan savaşı verdi. Pozisyon anlamında zayıf geçen maç 2 gole sahne oldu. İki gol de ikinci yarıda geldi. 48'de Rizespor penaltıdan öne geçti. 68'de Başakşehir Mehmet Topal'la yanıt verdi. Karşılaşma 1-1'lik skorla son buldu.

Geçen hafta Kayserispor karşısında 3 puan kaybeden Başakşehir bu maçta da 2 puan bıraktı. Maç sonucu sonrası Başakşehir 24 puana yükselirken Rize 25 puanla haftayı tamamladı.

Gelecek hafta Başakşehir Hatayspor'u ağırlıyor. Rize'yi ise yine zorlu bir maç bekliyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- ÇAYKUR RİZESPOR: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Maç bitti

90+ Mücadelenin son dilimine 5 dakikalık uzatma ilave edildi. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı.

87- Başakşehir'in hücumunda top penaltı noktasında boşta kaldı. Savunma uzaklaştırmak isterken top Mehmet Topal'a geldi. Sol çaprazdan sol ayağıyla ayak içi vuruş çıkaran Topal'ın şutu çerçeveyi bulmadı. Sonrasında oyun durdu Selim'in tedavisi yapılıyor.

80- Başakşehir'de sol kanattan Crivelli'nin içeri kestiği top kaleci Zafer'de kaldı.

64- GOOOOL! Başakşehir son bölüme eşitlikle giriyor. Takımına beraberliği getiren isim Mehmet Topal oldu.

62- Medipol Başakşehir, oyunu Rizespor yarı sahasına yıktı. Son şampiyon, Rize savunmasının zincirini kırmaya çabalıyor.

48- GOOOOL! Çaykur Rizespor skorda öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Samudio sert bir vuruş çıkardı. Kaleci Mert köşeyi bilse de golü önleyemedi.

47- Hasan Ali Kaldırım'ın Michalak'a müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk tereddütsüz penaltı düdüğünü çaldı. Hasan Ali Kaldırım da bu karara itirazda bulunmadı.

45+3 İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 45 dakikalık dilim iki takım adına da pozisyon anlamında kısır geçti.

44- Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali'nin şutu çerçeveyi bulmadı. Maçta ilk yarı 3 dakikalık uzatmayla sürüyor.

35- Başakşehir'de değişiklik... Rafael oyundan çıktı yerine Muhammet Sarıyaka dahil oldu. 19 yaşındaki Muhammet Başakşehir'le ilk Süper Lig maçına çıktı.

32- İrfan Can şık hareketlerle takımına hücum kazandırırken yerde kalıyor. Formasından çekerek İrfan Can'ı yerde bırakan Abdullah, bu müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

23- Başakşehir'de Deniz'in ortasında yay üstündeki Crivelli topu bekletmeden içeri çeviriyor. Penaltı noktasına düşen topu savunmada Meriah karşılıyor.

10- Karşılaşma karşılıklı top çevirme oyunuyla sürüyor. Mehmet Topal'ın ceza sahası yayından çıkardığı şut savunmada Selim'den dönüyor.

1- Ve maç başladı... İlk vuruş Medipol Başakşehir'in.

İlk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

Karşılaşmanın ilk yarısından enstantaneler: