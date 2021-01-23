Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesine ilişkin konuşarak 'Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamasını planlıyoruz." dedi. Erdoğan konuşmasında "Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış bekliyoruz.

-İstihdamda 305 bin kişilik artış ve 2 milyar liraya yakın kazançla Türkiye için de büyük öneme sahiptir.

Yüzde 60'a varan su tasarrufu

Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlama çabasındayız. Bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Silvan Tünellerini de faaliyete geçireceğiz. Proje çerçevesinde arazilerin sulanmasını sağlayacak tesisler inşa halindedir. Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini hızla tamamlayacağız. Başlar Barajı, 38 bin dekar araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajlarımızın yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Yağmurlama ve damlama sistemi ile inşa edilen sistemler sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır.

Geçtiğimiz 18 yılda Diyarbakır'da DSİ tarafından yapılan yatırımla 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Hizmete aldığımız 83 milyon metreküplük 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini artırdık. Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 ayrı sulama tesisi ile 305 bin dekar araziyi tarıma açarak çiftçimize gelir artışı sağladık. Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

Kuraklık sorunu

Yapımı biten 58 ayrı dere ıslahı çalışması ile 59 ayrı yerleşim yerini su taşkınından koruduk. Hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megavata ulaştı. Görüldüğü gibi Diyarbakır'ın sahip olduğu su kaynaklarını ve araziyi bölge halkımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini sürdürecek şekilde yürütüyoruz. Dünyada etkisi giderek artan iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de bizim de içinde yer aldığı bölgelerde kuraklık olarak baş göstermektedir.

Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma zorunluluğu doğmuştur. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler asıl büyük hamlemizin sadece altyapısıydı. Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden nereye geldiğini bilen akıl, vicdan sahibi herkes kazanımların farkındadır. Kaos ve kriz tüccarlarının bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz.

Komşularımız başta olmak üzere nice toplumun yaşadığı zulümleri bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Elimizdeki imkanların sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin kıymetini bileceğiz. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde maruz kaldığımız tuzaklar nedeniyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı namus meselesi olarak görüyoruz.

"Hedefe daha yakınız"

Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız. Siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.

Diyarbakır'ın 'Çılgın projesi'

Konuşmanın ardından tesislerin açılışına geçildi. Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasını önleyecek Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alındı.

Silvan Barajı, sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olacak. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakılmış oldu. Barajda 7.3 milyar metreküp su depolanabilecek.